ИЖЕВСК, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство России для поддержки российских компаний готово стимулировать внутренний спрос на социально значимые товары отечественного производства, в том числе на детские товары, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство продлило компенсации малому бизнесу за использование СБП

Во время осмотра им выставки промышленных предприятий Удмуртии к премьеру с просьбой поддержать спрос на социально значимые товары обратился гендиректор одного из местных производителей товаров для детей и корпусной мебели АО "Воткинская промышленная компания" Евгений Кривошеин. Он посетовал, что вся продукция его компании сейчас находится под санкциями. "Скажите, пожалуйста, правительство, Минпромторг РФ прорабатывают ли сейчас какие-то меры поддержки, чтобы стимулировать спрос?" — спросил он.

"Конечно", — ответил Мишустин. "Уже, во-первых, сделана "дорожная карта" по тому, какие виды продукции для детей, для потребления детьми будут так или иначе гарантировано закупаться. У нас по объемам, в том числе и реализации, существуют такие карты", — добавил премьер.

"Специальные инструменты, которые есть в Минпромторге, пожалуйста, сюда: я думаю, что можно и по НИОКРам поработать, и по первым партиям, и по скидкам на приобретение. И конечно, гарантированный спрос — то, что вам нужно, это в первую очередь формализация всех на сегодняшний день элементов, которые есть для, в частности, детей, для промышленности, которая так или иначе может что-то произвести и заполнить вакуум", — добавил премьер министр.

Кривошеин отметил, что ранее до 50% продукции удмуртского предприятия поставлялось на экспорт, в настоящее время поставки переориентированы на внутренний рынок для замещения продукции компаний, уходящих с российского рынка. В частности, по его словам, часть продукции "Воткинской промышленной компании" аналогична товарам IKEA.