Продукция под новыми брендами компании PepsiCo появилась на полках российских торговых сетей
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Продукция, выпускаемая под новыми брендами компании PepsiCo — Evervess, Frustyle и "Русский дар", появились на полках российских торговых сетей, сообщили РИА Новости представители отрасли.
Уточняется, что PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и "Русский дар", которые должны заменить ушедшие с рынка марки — Pepsi, Mirinda, 7Up. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.
Так, в пресс-службе "Магнит" сообщили РИА Новости, что на полках магазинов сети уже начинает появляться новая продукция Pepsi. "Скоро будут представлены все новые бренды компании", — добавили там. Интернет-сервис по доставке продуктов "Утконос онлайн" также сообщил, что в ассортимент введена новая продукция, которую уже можно заказать.
Кроме того, напитки Evervess и "Русский дар" доступны для заказа на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет", а также в сервисах онлайн доставки "Самокат" и "Яндекс.Лавка", в этом убедился корреспондент РИА Новости. В пресс-службе X5 Group на запрос издания не ответили.
При этом, торговая сеть "Верный" сообщила, что пока не будет вводить в ассортимент новые газированные напитки от PepsiCo, которые были выпущены на замену хорошо известным товарам под брендами Pepsi, Mirinda и 7Up. "Мы считаем, что предлагаемая цена для неизвестных товаров неоправданна. Мы категорически не согласны с аргументами производителя, что новинки обладают потенциалом продаж на уровне ТОП-брендов с многомиллионными инвестициями в продвижение. Поэтому пока не договорились с партнерами о дате старта продаж. Но мы всегда открыты к диалогу и готовы вернуться к переговорам в случае, если производитель будет согласен скорректировать стоимость полочной цены на товар и предложить нашим покупателям хорошую цену", — подчеркнул коммерческий директор сети Антон Бахарев.
PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220721/837562245.html