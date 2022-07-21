МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Продукция, выпускаемая под новыми брендами компании PepsiCo — Evervess, Frustyle и "Русский дар", появились на полках российских торговых сетей, сообщили РИА Новости представители отрасли. Правительство готово стимулировать спрос на российские социальные товары

Уточняется, что PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и "Русский дар", которые должны заменить ушедшие с рынка марки — Pepsi, Mirinda, 7Up. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.

Так, в пресс-службе "Магнит" сообщили РИА Новости, что на полках магазинов сети уже начинает появляться новая продукция Pepsi. "Скоро будут представлены все новые бренды компании", — добавили там. Интернет-сервис по доставке продуктов "Утконос онлайн" также сообщил, что в ассортимент введена новая продукция, которую уже можно заказать.

Кроме того, напитки Evervess и "Русский дар" доступны для заказа на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет", а также в сервисах онлайн доставки "Самокат" и "Яндекс.Лавка", в этом убедился корреспондент РИА Новости. В пресс-службе X5 Group на запрос издания не ответили. Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили название

При этом, торговая сеть "Верный" сообщила, что пока не будет вводить в ассортимент новые газированные напитки от PepsiCo, которые были выпущены на замену хорошо известным товарам под брендами Pepsi, Mirinda и 7Up. "Мы считаем, что предлагаемая цена для неизвестных товаров неоправданна. Мы категорически не согласны с аргументами производителя, что новинки обладают потенциалом продаж на уровне ТОП-брендов с многомиллионными инвестициями в продвижение. Поэтому пока не договорились с партнерами о дате старта продаж. Но мы всегда открыты к диалогу и готовы вернуться к переговорам в случае, если производитель будет согласен скорректировать стоимость полочной цены на товар и предложить нашим покупателям хорошую цену", — подчеркнул коммерческий директор сети Антон Бахарев.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.