МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ЦБ фиксирует исчезновение каких-то брендов и товаров в России, однако на их место приходят заменители, системных проблем здесь нет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о дезинфляционном эффекте параллельного импорта

"Что касается возможного дефицита товаров. Да, конечно, определенные товары исчезли с нашего рынка, бренды исчезли и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров — других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах. Этот процесс будет продолжаться, но какой-то системной проблемы мы сейчас не видим здесь", — сказала она.

Банк России допускает снижение продовольственных цен осенью, но это "обычное дело", данный фактор не влияет на денежно-кредитную политику, отметила глава регулятора. "Что касается снижения продовольственных цен осенью, это возможно. Хороший урожай является дезинфляционным фактором, который будет помогать снижать инфляцию. Но колебание цен продовольствия — это обычное дело, в рамках стандартной сезонности", — сказала она, отвечая на вопрос о возможном риске продовольственной дефляции осенью из-за хорошего урожая и реакции на это ДКП.

Набиуллина пояснила, что денежно-кредитная политика реагирует на более устойчивые факторы, из-за которых идут отклонения от инфляции, и которые могут влиять в том числе на инфляционные ожидания, на вторичные эффекты. При этом колебания продовольственных цен, как правило, являются фактором разового действия.

При этом фактором потенциального проинфляционного риска может стать ситуация с запасами компаний, которая в последние два месяца не ухудшилась и не улучшилась, сообщила глава ЦБ.

Кроме того, она заявила, что жители России рассчитывают на снижение цен.

"Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки и ждут их снижения", — сказала Набиуллина.

"Значительное укрепление рубля оказало влияние на восприятие цен и отношение населения к покупкам — это хорошо заметно по динамике инфляционных ожиданий. В июле этот показатель опустился до 10,8%, и это минимум с марта прошлого года", — уточнила глава регулятора.