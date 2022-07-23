ВАРШАВА, 23 июл — ПРАЙМ. Белый сахар неожиданно исчез из магазинов в Польше, сообщает корреспондент РИА Новости. Польша намерена нарастить добычу угля до предела

По его словам, в столице этот продукт нельзя найти не только в маленьких районных лавках, но и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi.

Иногда сахар все же появляется в некоторых магазинах, но на его продажу сразу вводят лимиты – не более десяти килограмм одному покупателю. Сообщения в социальных сетях говорят о том, что дефицит этого товара отмечается и в других регионах страны.

Продавцы заявляют, что удивлены отсутствием сахара и повышенным спросом на него. По их словам, продукцию просто не завезли в магазины. Некоторые предполагают, что нехватка сахара связана с началом сезона заготовки варенья, однако тут же отмечают, что в прошлые годы такой проблемы не наблюдалось.

Торговая сеть Aldi сообщила, что отмечает "напряженную глобальную ситуацию", причиной которой стали не только проблемы с логистикой, нехватка контейнеров и водителей, но также погодные условия и климат.