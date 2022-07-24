МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Запасов зарубежного крепкого алкоголя в российских ресторанах хватит максимум до начала осени, игроки рынка надеются на запуск механизма параллельного импорта в этой сфере, но цены на такой алкоголь будут выше на 30-50%, рассказали РИА Новости представители отрасли. В России создадут реестр недобросовестных поставщиков алкоголя

"Сейчас все рестораны постепенно выбирают достаточно большие запасы (крепкого импортного алкоголя — ред.), которые были у всех поставщиков. По разным оценкам, их хватит до августа-начала сентября. Что будет после этого периода сказать сложно, рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ", — сказал управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.

Он также отметил, что это неизбежно приведет к повышению цен. "Думаю, что вся продукция продолжит поступать в РФ, но подорожает в 1,5 раза", — указал Марач. С ним согласился и шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов, отметив, что ушедшие иностранные крепкоалкогольные бренды реально восполнить только с помощью параллельного импорта. "Однозначно цены на алкоголь взлетят примерно на 30-35%", — указал он.

Мингазов считает, что в России в связи со сложившейся ситуацией появятся и местные производители джина, виски и других крепких напитков, в том числе крафтовых. При этом он отмечает, что если правительство в ближайшие полгода-год не разрешит параллельный импорт крепкого алкоголя из-за границы, то в России начнет расти доля контрафактного алкоголя.

При этом территориальный управляющий сетевого проекта Villa Pasta, ресторана грузинской кухни "Мзиури" Вера Садовникова и шеф-бармен ресторанов Saikо и бара Rex Василий Жеглов отметили, что налаживают работу с российскими производителями алкоголя. "Договоренности есть, работаем уже с партнерами. В числе локальных брендов: виски Fox and Dogs, джин Barrister и Green Baboon, а также ром Devil's Island. Они не будут дорогими, цены мы уже знаем, так как все возможные повышения осуществлены — с учетом логистики на сырье", — уточнила она.