МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Пост цен на практически все виды продуктов питания в Польше продолжается, и ожидать изменения тренда с наступлением осени не стоит, предупреждает поляков издание Business Insider.

Причин у скачка цен на еду много: удорожание кормов для животных, изменения погодных условий и засуха, рост спроса со стороны покупателя после пандемии.

По мнению опрошенных изданием специалистов, осенью, несмотря на сбор нового урожая, все виды продовольствия станут только дороже.

Единственной группой продуктов питания, которые смогут стать если не сильно дешевле, то хотя бы не дороже, это товары, в производстве которых используется пальмовое масло, поставки которого налажены из Индонезии.

"Сложно найти хотя бы одну категорию продуктов, которая осенью порадует наши кошельки", — сетует автор польского издания и добавляет, что больше платить придется за все привычные в стране продукты: хлебобулочные изделия, масло, овощи и фрукты, мясную продукцию.

Уже сейчас супермаркеты страны вводят ограничения на продажу сахара, а пачки масла начали защищать магнитами от попыток кражи товара.

Как рассказал генеральный директор и вице-президент Польской федерации производителей продуктов питания Союза работодателей Анджей Гантнер, повышенная динамика цен будет осенью не только на хлеб, но и мясо, так как стоимость его производства резко возросла из-за дорогих кормов и небывалых цен на энергию.

Быстрее остальных продуктов будут дорожать и сливочное масло, на цену которого влияет и снижение поставок со стороны других стран, и удорожание кормов, и рост расходов на энергоносители.

"Агрометеорологические условия, то есть все более серьезная проблема засухи, несут риск того, что урожай фруктов и овощей будет хуже, чем в прошлом году. Общая перспектива для потребителей заключается в том, что динамика цен на продукты питания и безалкогольные напитки осенью может превысить 18%", — рассказал Якуб Олипра, старший экономист Credit Agricole Bank Polska S. A.

Единственную возможность способ снизить или хотя бы приостановить рост цен дает политика властей Индонезии: страна наращивает экспорт пальмового масла, которым можно заменять другие виды жира при производстве. "Это важно, потому что масла входят в состав или необходимы для производства большинства обработанных пищевых продуктов", — пишет автор.