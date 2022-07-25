МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. IKEA возобновила онлайн-распродажу. Ранее компания сообщала о невозможности оформить заказ на товары до конца выходных. IKEA сняла ограничения времени на онлайн-покупку товаров на распродаже

Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля. Почти сразу российский сайт компании "лег", его полноценную работу не удается восстановить до сих пор. Однако отдельным покупателям удалось оформить и оплатить заказ. В процессе распродажи компания сообщала несколько раз о невозможности покупок на выходных — с 8 по 10, с 15 по 17 и с 22 по 24 июля.

"Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе", — говорится на официальном сайте.

Доставка и возможность самовывоза из магазинов и пунктов выдачи ограничены городами, где есть магазины IKEA – это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, а также прилегающие к ним территории, но не более 50 километров от города.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.