МЕХИКО, 25 июл — ПРАЙМ. Протестующие в Панаме достигли соглашения с делегатами правительства о снижении стоимости базовой потребительской корзины на 30%, сообщила администрация президента страны. Панама замораживает цены на топливо для частных транспортных средств

"Регулирование (торговли) 72 продуктами позволит снизить стоимость базовой продовольственной корзины на 30%, а экономия составит более 80 долларов", — говорится в сообщении администрации в Twitter.

Протесты в Панаме против роста цен на топливо, продовольственную корзину и лекарства, а также коррупции, начались 7 июля и в основном были ненасильственными. Серьезные столкновения с полицией произошли 19 и 20 июля в Сантьяго — тогда ранения получили почти 60 человек, включая правоохранителей, десятки были задержаны.

Снижение цен на базовые товары — вторая уступка протестующим со стороны правительства Панамы. Ранее власти согласились снизить фиксированную стоимость бензина до уровня 3,25 доллара за галлон (около $0,86 за литр), теперь она одна из самых низких на континенте.

Несмотря на прогресс в переговорах с правительством, в стране продолжаются протестные акции и блокады на дорогах, что провоцирует конфликты как с представителями органов правопорядка, так и с социальными группами, не принимающими участия в манифестациях. Профсоюзы и общественные движения продолжают перекрывать ключевые автомагистрали, включая Панамериканское шоссе, пропуская лишь транспорт с продуктами питания и кареты скорой помощи.

Протестующие требуют дальнейшего снижения фиксированной цены на топливо, снижения и заморозки стоимости электроэнергии, ликвидации дефицита лекарств, выделения 6% ВВП страны на образование, реформы фонда социального страхования, борьбы с коррупцией и создания межведомственной комиссии по контролю за исполнением этих требований.

По последним данным торгово-промышленной палаты Панамы, убытки от протестных акций в стране превысили полмиллиарда долларов, наибольшие потери из-за нарушения логистики испытывают сельхозпроизводители.