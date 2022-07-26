МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля товаров повседневного спроса (FMCG), произведенных в России, выросла к июлю с начала года на 4 процентных пункта, до 83%, а наиболее заметный рост, в частности, показали индустрии алкоголя, пива и замороженной еды, следует из результатов исследования компании Nielsen. "Ромир" оценил расходы россиян на товары повседневного спроса за май

"Если в июне 2021 года 79% товаров повседневного спроса были произведены в России, то к июню 2022 эта доля выросла на 4 процентных пункта", — отмечается в материалах. Наиболее заметный рост — в индустриях алкоголя и пива, товаров для животных, замороженной еды, снеков, а также персональной гигиены: так, к июлю уже почти половину покупаемого алкоголя можно отнести к произведенному в России, пива — почти 90%, а замороженных продуктов — почти 100%.

Так, доля произведенного в РФ алкоголя к июлю текущего года составляла 46%, а годом ранее — 39%, пива — 89% против 79%, замороженной еды — 99% (к июлю 2021 года — 94%). Растет доля локального производства снеков — 92% (год назад было 85%), сыров — 86% (84%), шоколада — 79% (было 76%) и прохладительных напитков — 91% против 90%. Между тем, за год осталась на высоком уровне, но больше не выросла доля произведенных в стране детских товаров (92%), сигарет (80%) и молочной продукции (91%).

В компании отмечают трансформации и на уровне конкретных категорий: например, доля локальных газированных напитков почти не изменилась, потому что крупные игроки давно производили продукцию внутри страны, но покупательские предпочтения поменялись.

Директор по работе с ритейлом NielsenIQ Россия Константин Локтев говорит, что продажи газировок со вкусами "Тархуна", "Байкала", "Дюшеса" начали расти двузначными темпами, а группе из пяти новых брендов российских производителей (CoolCola, Street, Fancy, Fantola, Черноголовка Кола), которые были запущены совсем недавно, всего за два месяца удалось достичь 5% доли продаж в категории.