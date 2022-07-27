МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Выручка от продаж разливного пива в России в жарком июле в годовом выражении выросла в среднем на 77%, выше среднего уровня — в Москве, а еще больше, в два раза — в Санкт-Петербурге, следует из материалов компании "Эвотор", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Продажи вторичного жилья в Москве упали в первом полугодии

"Средняя выручка магазинов разливного пива выросла в июле (1-25 июля) на 77%. Среднее количество продаж (чеков) на точку увеличилось на 29%", — говорится в материалах компании на основании фактических продаж несетевой розницы в июле 2021 и 2022 года, используя данные 800 тысяч смарт-терминалов в регионах РФ. Между тем продажи бутылочного пива в несетевой торговле даже снизились — по данным компании, на 3% в рублях и на 21% в чеках.

Выше среднего — динамика разливного пива в Москве, а еще больше — в Северной столице: по оценке "Эвотора", в Москве средняя выручка магазина разливного пива от продаж этой продукции в июле оказалась выше прошлогодней на 87%, а в Санкт-Петербурге — увеличилась сразу на 113%, или в 2,1 раза.

Санкт-Петербург встретил июль тридцатиградусной жарой, на фоне которой в городе был объявлен сначала "желтый", а затем и "оранжевый", или третий уровень погодной опасности. Но завершается второй летний месяц комфортной погодой — в ближайшее воскресенье горожан ждет температура воздуха 20-22 градуса. В Москве почти весь июль преобладала сухая и жаркая погода, с небольшим похолоданием в середине месяца, после чего в город вернулась тридцатиградусная жара.

РАЗЛИВАЮТ ПИВО, А НЕ КВАС

В компании также фиксируют рост продаж мороженого: средняя выручка киосков, торгующих холодным лакомством, с 1 по 25 июля увеличилась в годовом выражении на 34%. Между тем продажи кваса в розлив в денежном выражении оказались ниже прошлогодних на 11%, а лимонада и газировки — выше, но только на 2%.

Среди регионов самый высокий рост выручки пивных магазинов зафиксирован в Красноярском крае, где средняя выручка пивного магазина выросла на 123%. В Краснодарском крае средняя выручка пивных торговых точек выросла на 62%.

Заметный рост — в ряде регионов восточной части страны: например, в Приморье средний оборот торговых точек пива в розлив увеличился на 84%. Средняя выручка магазинов пива Челябинской и Иркутской областей выросла на 74% и 62% соответственно.