МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в первом полугодии уменьшила чистую прибыль на 31% в годовом выражении, до 737 миллионов евро, говорится в отчетности компании. Danone сократит ассортимент продукции

Прибыль на акцию составила 1,14 евро против 1,63 евро годом ранее. Операционная прибыль при этом выросла в 1,6 раза — до 1,38 миллиарда евро.

Объем продаж вырос на 12,6%, до 13,325 миллиарда евро, сопоставимые продажи (like-for-like) выросли на 7,4%. Продажи компании в Европе за полугодие увеличились на 5,8%, до 4,382 миллиарда евро, в Северной Америке — на 16%, до 3,139 миллиарда.

По итогам второго квартала продажи выросли на 14,5% — до 7,067 миллиарда евро. Рост показателя в Европе составил 5,2% — 2,267 миллиарда евро, в остальном мире — 22,8%, 2,202 миллиарда долларов.

Французская компания Danone была основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах.