МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года, об этом говорится в протоколе совещания по вопросу сроков введения маркировки средствами идентификации пивной продукции. Эксперты подсчитали, как из-за жары выросли продажи разливного пива

Протокол был подписан директором департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатериной Приезжевой, исполнительным директором Ассоциации производителей пива Вячеславом Мамонтовым и председателем совета директоров ЦРПТ Михаилом Дубиным.

"С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках", — отмечается в документе.

По словам Мамонтова, это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль. "Озвученные сроки внедрения маркировки мы считаем реальными, продолжаем готовиться и ищем наилучшие технические решения", — добавил он.

В середине июля оператор системы маркировки "Честный знак" ЦРПТ сообщил, что оснастит за свой счет пивную отрасль оборудованием для такой маркировки.

Ранее Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года. При этом эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.