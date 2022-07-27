АКОРТ: сокращения ассортимента приправ в России не будет
В АКОРТ заявили, что сокращения ассортимента приправ в России из-за ухода Kamris не будет
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские торговые сети найдут альтернативу американской McCormick & Co., Inc. (торговая марка Kamis) в случае ее ухода, проблем с ассортиментом приправ не будет. Об этом заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
По его словам, торговые сети сейчас рассматривают предложения других производителей приправ для сохранения широты ассортимента. Основные страны-поставщики специй в Россию — это Индия, страны Юго-Восточной Азии, Грузия и страны Ближнего Востока.
Ранее партнёр консалтинговой компании "НЭО Центр" Альбина Корягина сообщила, что уход одного из производителей никак не скажется на рынке в целом – вопрос только о перераспределении доли Kamis между оставшимися игроками, которые с удовольствием нарастят объемы выпавших производств.