МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские торговые сети найдут альтернативу американской McCormick & Co., Inc. (торговая марка Kamis) в случае ее ухода, проблем с ассортиментом приправ не будет. Об этом заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Американский Otis продал бизнес в России

По его словам, торговые сети сейчас рассматривают предложения других производителей приправ для сохранения широты ассортимента. Основные страны-поставщики специй в Россию — это Индия, страны Юго-Восточной Азии, Грузия и страны Ближнего Востока.

Ранее партнёр консалтинговой компании "НЭО Центр" Альбина Корягина сообщила, что уход одного из производителей никак не скажется на рынке в целом – вопрос только о перераспределении доли Kamis между оставшимися игроками, которые с удовольствием нарастят объемы выпавших производств.