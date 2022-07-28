МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Спрос россиян на дезодоранты для ног и специальные прокладки от пота вырос в июле в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне аномальной жары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Торговые сети продолжают сохранять нулевые наценки на часть товаров

"С 1 по 25 июля 2022 года спрос на специальные прокладки от пота, которые крепятся на внутреннюю сторону одежды в зоне подмышек, на Wildberries вырос на 160% год к году. Продажи впитывающих салфеток увеличивались на 136%, а термальной воды – на 76%. Еще одним хитом знойного лета 2022 года стали дезодоранты для ног, спрос на которые в июле взлетел на 120%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также более чем в два раза выросли продажи мини-кондиционеров, которые можно взять с собой в поездку, а портативных вентиляторов — только на 53%.

"Популярность мини-душей – компактных приспособлений, с помощью которых россияне могут остудиться даже в походных условиях, выросли на 106% год к году", — добавляется в сообщении.

При этом активнее всего такие портативные средства от жары приобретали жители крупных городов. Так, наибольшее количество прокладок от пота, дезодорантов для ног и портативных вентиляторов для смартфонов приобрели жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.