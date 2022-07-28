МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Шведским ритейлером H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу, покупатель может быть и из дружественных стран, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга. H&M начала разрывать договоры аренды в российских торговых центрах

Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что ритейлер, сообщивший об уходе с российского рынка, продает бизнес в РФ, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов.

"Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации на потребительском рынке, делая особый акцент на отслеживании статуса иностранных компаний. H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран", — говорится в комментарии министерства.

В Минпромторге подчеркнули, что государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями, а также оказывает поддержку инвесторам, принимающим решения о приобретении активов покидающих рынок компаний.