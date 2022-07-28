МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Полный запрет на электронные сигареты приведёт лишь к потерям для бюджета и формированию "чёрного рынка", а для борьбы с контрафактом необходима обязательная электронная маркировка, об этом заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский. В Минпромторге оценили последствия эксперимента по маркировке икры

По данным исследования консалтингового агентства Fedotov Group, ежегодно госбюджет России может недополучать до 57 миллиардов рублей от нелегального рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и никотиносодержащих жидкостей.

По мнению Минпромторга, существует только один метод борьбы с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции — ведение обязательной электронной маркировки, указал Заславский. "В наш адрес поступило немалое количество писем от участников рынка с предложением ускорить введение обязательной маркировки этой товарной группы, и мы поддерживаем это желание", — добавил он в ходе пресс-конференции на тему: "Нелегальный оборот электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей".

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России начиная с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них. Производитель сигарет Philip Morris планирует покинуть Россию

При этом ранее в июле фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов.

"Что касается полного запрета — все мы знаем, что полные запреты приводят к формированию черного рынка, без контроля и, как следствие, неуправляемому вреду для здоровья… Кроме того, это сопровождается огромными потерями для бюджета, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот", — подчеркнул чиновник.