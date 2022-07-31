ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — ПРАЙМ. В Финляндии, возможно, придется закрываться магазинам этой зимой на несколько часов из-за дефицита электроэнергии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. СМИ: финские промышленники могут сократить производство из-за цен на газ

Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля уверен в позитивном развитии событий, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре.

"Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов", — говорится в сообщении YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.

Как отмечается в сообщении, основной проблемой при отключении электричества является работа кассовых аппаратов.

Как и многие страны Евросоюза, Финляндия планирует провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств, сообщает YLE.

Рынок Финляндии энергодефицитный примерно на 15%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции.

Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" страна станет энергетически независимой.

Ранее на этой неделе министры энергетики стран ЕС согласовали план, согласно которому государства-члены ЕС должны добровольно сократить потребление природного газа на 15% с начала августа до конца марта.