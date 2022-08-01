МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. По итогам первого полугодия объем импорта крепкого алкоголя в Россию сократился на 34,4% — до 32,65 миллиона литров по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями, пишет "Коммерсант", ссылаясь на результаты опроса игроков рынка. Крупнейший производитель алкоголя Diageo оценил потери от ухода из России

В наибольшей степени — на 48,4% — снизились объемы поставок виски — до 11,8 миллиона литров, поставки водки сократились на 41,7% — 965,5 тысячи литров, ликеров стали привозить из-за рубежа меньше на 36,6%, объем импорта этих напитков сократился до 2,25 миллиона литров.

При этом импорт текилы, настоек и фруктовых дистиллятов сократился на 34,5% — до 4,83 миллиона литров), а джина — на 26,6%, до 874,05 тысячи литров.

В наименьшей мере пострадал импорт бренди и коньяка, сократившись на 11,3% — до 9,02 миллиона литров, и особенно рома — на 1,8%, до 2,89 миллиона литров по сравнению с январем-июнем 2021 года.

Издание считает, что сокращение объемов импортных поставок вызвано антироссийскими санкциями и прекращением импорта рядом глобальных компаний. Например, крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя — Simple и Luding — перестали поставлять алкоголь в Россию еще в конце февраля в связи с падением курса рубля к евро.