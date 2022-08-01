МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Спрос на подержанные смартфоны во втором квартале 2022 года вырос в России на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольший прирост показали устройства брендов Samsung (+20%), Apple (+17%) и Huawei (+17%), говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. СМИ: популярные смартфоны Samsung стали исчезать из продажи в России

"Россияне стали чаще обращать внимание на бывшие в употреблении смартфоны – спрос на них во втором квартале 2022 года вырос на 25% относительно второго квартала 2021 года. Наибольший прирост в этом сегменте показывают устройства Samsung (+20%), Apple (+17%) и Huawei (+17%)", — говорится в исследовании.

Кроме того, по данным специалистов, первое полугодие 2022 года охарактеризовалось перераспределением предложения на рынке смартфонов и бытовой техники. Во втором квартале самым быстрорастущим брендом в бюджетном сегменте стал китайский смартфон Tecno: рост спроса на него составил больше 200% относительно прошлого года. Ценовой диапазон устройств этого бренда составляет от 7 до 13 тысяч рублей. Среди других небольших, но быстрорастущих брендов в РФ – китайские OPPO (+29%), Realme (+138%), Doogee (+34%).

В январе-марте 2022 года по сравнению с первым кварталом 2021 года вырос спрос на стиральные (+116%) и посудомоечные (+68%) машины российского бренда DEXP, холодильники Stinol (+68%) и Pozis (+38%), плиты "Лысьва" (+28%) и "Дарина" (+26%), блендеры (+32%) и аэрогрили (+57%) от Kitfort.

"Техника от отечественных производителей стоит дешевле импортных аналогов даже с учетом их удорожания. Например, средняя цена холодильника Bosch KGV 36NW1AR во втором квартале 2022 составляла 41 294 рубля, в то время как средняя цена холодильника "Атлант" XM 6024-031 – 32 840 рублей", — отмечают аналитики.

Ритейлеры также заменяют товары ушедших с отечественного рынка брендов аналогами непопулярных брендов из Китая, Турции, Узбекистана. Во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года спрос на бытовую технику китайского бренда Midea вырос на 26%, турецкого Vestel — на 34%, узбекского Artel — на 40%.