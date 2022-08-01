МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Продажи iPhone на популярных в России маркетплейсах в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не снизились, при этом общие продажи смартфонов выросли за счет брендов из Азии, говорится в исследовании сервиса Sellematics, которое есть в распоряжении РИА Новости. В России подешевели смартфоны iPhone

"Продажи iPhone на популярных маркетплейсах за год не снизились. При этом общее число продаж смартфонов значительно выросло, однако в основном за счет смартфонов из Азии – их продажи увеличились в 2,4 раза", — говорится в материалах.

Так, в июне 2021 года на Wildberries больше всего продаж было зафиксировано у китайского бренда Xiaomi, его выручка составила 42% от общей по категории, 31,5% пришлось на Samsung и 20% на Apple, следом с большим отрывом — китайские бренды Realme (1,26%) и OPPO (1,21%). В 2022 году лидером по количеству продаж и выручке остался бренд Xiaomi — 53% от общей выручки по категории. При этом продажи Samsung сократились в два раза, на третьем месте — Realme с выручкой 90 миллионов, следом еще один китайский бренд TECNO с выручкой 77 миллионов и на 5 месте Apple с двухкратным падением выручки — до 75 миллионов.

При этом на Ozon в июне 2021 года в категории "Смартфоны" на 1 месте был Apple с выручкой в 216 миллионов, на 2 месте — Xiaomi (71,5 миллиона), на 3 месте — OPPO (31 миллион), на 4 месте — Samsung (30 миллионов), на 5 месте — китайский бренд Poco (19 миллионов).

В 2022 году общие продажи смартфонов выросли, но бренды Apple и Xiaomi поменялись местами. Теперь на 1 месте оказался китайский бренд с выручкой 550 миллионов, что почти в 8 раз больше выручки этого же бренда на Ozon в прошлом году. На 2 месте — Apple (337 миллионов), на 3 — Samsung (224 миллиона), а далее бренды Realme и Poco с выручками 116 и 74 миллиона соответственно.

"Официальные селлеры говорят о существенном падении продаж смартфонов, однако на маркетплейсах продажи идут по-прежнему очень активно. Дефицита, скорей всего, не будет, благодаря легализованному параллельному импорту и переориентации на азиатский рынок. Количество продаж китайских смартфонов в этом году увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым и, думаю, будет продолжать расти", — отметила СЕО компаний Sellematics и Sellmonitor Дарья Ткаченко.