МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Импорт алкоголя в России во втором полугодии продолжит снижаться, падение будет в переделах 40%, но часть заместят отечественные напитки, сообщил РИА Новости президент компании Ladoga, крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, Вениамин Грабар. В российских ресторанах заканчивается крепкий импортный алкоголь

"Во втором полугодии импорт продолжит показывать снижение в пределах 40% в целом по рынку. Мы ожидаем частичного восстановления ввоза за счет увеличения отгрузок политически нейтральных поставщиков. Часть доли импорта будет замещена напитками российского производства", — считает он.

При этом, по итогам первых шести месяцев 2022 года, объем импорта остался на уровне аналогичного периода прошлого года — мартовский простой удалось компенсировать в мае и июне, отмечает он.

Директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил РИА Новости, что на фоне снижения доли импортного алкоголя увеличился спрос на крепкие напитки из дружественных стран – армянские и грузинские коньяки. "Мы отмечаем рост спроса на качественные крепкие напитки из Армении и Грузии: армянские и грузинские коньяки, грузинскую чачу и фруктовые дистилляты… В первом полугодии 2022 года мы на 49% нарастили импорт грузинской чачи", — заявил он.

По словам Ушакова, полноценно заменить некоторые уникальные нишевые категории алкоголя, которые жёстко привязаны к месту производства, нельзя, но по многим другим замещение импорта происходит, и в условиях сокращения ассортимента, будет расти спрос на российский крепкий алкоголь.