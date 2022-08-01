МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российские компании смогут заместить объем производства чайной продукции в РФ, который может исчезнуть из-за ухода брендов Lipton, Saito и Brooke Bond, сообщила журналистам директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова. Производитель чаев Lipton, Saito и Brooke Bond уходит из России

В России к концу года перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа — владелец брендов компания Ekaterra сообщила ранее в понедельник РИА Новости, что уходит с российского рынка.

"Уход этих брендов не окажет какого-то заметного влияния на состояние рынка, поскольку их доля сегодня незначительна, и российские производители смогут их полностью заменить", — сказала Драбова.

По ее оценке, совокупная доля Lipton, Saito и Brooke Bond в объеме российского чайного рынка составляет порядка 6,3%, причем основная часть (около 5.5%) приходится на бренд Lipton.

"Следует также отметить, что последние годы эти бренды, которые, безусловно, имеют свою лояльную аудиторию, демонстрировали незначительное, но неуклонное снижение объемов", — заметила эксперт.

Она добавила, что ГК "Орими" располагает всеми необходимыми ресурсами для увеличения объема производства, если на этот будет запрос рынка.