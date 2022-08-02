МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на фрукты снижаются до минимума в августе, на продукты из "борщевого набора" — в сентябре, сообщил в беседе с радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Перечислены продукты, которые подорожают к осени

Он отметил, что в августе ожидается снижение цен на фрукты — как отечественные, так и привозные, в частности, к концу лета, как правило, дешевеют бананы.

"Бананы в России, к сожалению, не произрастают, но не все так просто. Дело в том, что летом в магазинах много дешевых яблок и груш из российских садов, это приводит к тому, что дорогие бананы начинают хуже продаваться. Чтобы их хоть как-то покупали, продавцам приходится снижать уровень цен и на бананы до минимума", — пояснил Федяков.

Также он напомнил, что со второй половины лета обычно дешевеют и овощи, ведь в магазины начинает поступать свежая продукция от отечественных сельхозпроизводителей. Соответственно, снижается цена на наиболее популярные в стране огородные культуры, входящие в так называемый "борщевой набор": морковь, капуста, репчатый лук, свекла и картофель.

"Цены на продукты из "борщевого набора" доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост", — сообщил эксперт.