МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Объем производства в РФ соков и упакованной воды по итогам 2022 года может сократиться минимум на 10%, но в ближайшие 2-3 года выпуск вод может восстановиться до роста на 10-15% за год, сообщил журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков. В аналитическом агентстве сообщили, когда продукты подешевеют до минимума

"Исходя из предыдущих кризисов, глубина падения может составлять как минимум 10%. Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы можем выйти на темпы роста двузначные, 10-15%", — считает Новиков. По его словам, рынок соков в плане восстановления объемов выпуска "более консервативен", тогда как производство безалкогольных вод может восстановить утраченные объемы "за два-три года".

По оценке союза, в 2021 году в РФ было произведено 8,5 миллиарда литров упакованной воды, 7 миллиардов литров безалкогольных напитков и около 2,5 миллиарда литров соков; еще порядка 300 миллионов литров пришлось на растительные напитки. В текущем году, по словам Новикова, уже заметно отставание темпов производства в сравнении с прошлым годом, что связано как с классическим снижением активности потребителей ввиду снижения доходов, так и с особенностями самого производства и трудностями, с которыми приходилось сталкиваться.

"Если мы не сможем привезти какие-то ингредиенты, не сможем купить какое-то сырье, то мы по объективным причинам не сможем произвести этот объем, даже если будет обеспеченный спрос. Глубина падения (выпуска) будет зависеть от того, насколько быстро производитель адаптируется к этим условиям", — считает он. Что касается импорта этой продукции, то он составляет всего 2-4%, его доля вряд ли будет сильно расти, добавляет эксперт. IKEA не подтвердила возможное открытие магазинов

Отвечая на вопрос, появляются ли в России новые бренды на фоне сложившейся ситуации, Новиков заметил, что они появляются всегда вне зависимости от обстоятельств, а вопрос, можно ли назвать их полноценными аналогами продуктов, которые ушли — в области решения компетентных органов.

"У нас в целом количество брендов, которое каждый год выводится на рынок, более-менее стабильное. Просто в этом году ряд отечественных игроков более активно включились в PR-пространство. Это связано в том числе с ограничениями на маркетинг и рекламу крупнейших мировых брендов. Это не только в нашей индустрии, во всех секторах это происходит", — отметил он.