МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Магазин H&M открылся в московском торговом центре "Метрополис", сообщил корреспондент РИА Новости. IKEA не подтвердила возможное открытие магазинов

По его словам, уже в первые часы работы в магазине собралось несколько десятков человек. Уточняется, что вещи продаются за полную цену, никаких скидок нет.

Кроме того, свои двери открыл магазин H&M Home, предлагающий товары для дома.

Ранее H&M сообщила о своем уходе из России и пообещала в августе организовать распродажу перед тем, как полностью покинуть российский рынок.

H&M была основана в 1947 году в Швеции, компания также развивает бренды COS, Monki, Weekday. Сеть насчитывает около 4,7 тысячи магазинов, в которых работают 107 тысяч человек. Бренд представлен на 75 мировых рынках.