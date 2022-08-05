МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в июле снизились четвертый месяц подряд после достижения рекорда, а произошедшее падение агрегированного индекса стало самым резким с октября 2008 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Минсельхоз предупредил о рисках для мировой продовольственной безопасности

"Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) продолжило снижаться четвертый месяц подряд и в июле составило 140,9 пункта, что на 13,3 пункта (8,6%) ниже его июньского уровня", — говорится в сообщении. Организация также отмечает, что снижение в июле было обусловлено удешевлением всех видов продовольствия.

Так, индекс цен на растительное масло упал по отношению к июню на 40,7 пункта, или на 19,2%, до 171,1 пункта за счет снижения цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масло. Пальмовое масло подешевело за счет сезонного роста производства, подсолнечное и соевое — из-за снижения спроса основных импортеров и ожидания богатого урожая. Подсолнечное масло подешевело вследствие сокращения импортного спроса в мире в целом.

Индекс цен ФАО на зерновые опустился до 147,3 пункта (на 19,1 пункта к июню, или на 11,5%). ФАО объясняет это достигнутой между договоренностью о разблокировании основных черноморских портов Украины для вывоза зерна. Снизились цены на пшеницу, кукурузу, сорго и ячмень, организация в связи с этим отмечает сезонное увеличение предложения. В Италии начали экономить на еде из-за подорожания продуктов

Индекс цен на сахар ФАО в июле снизился к июню на 4,4 пункта, или на 3,8%, до 112,8 пункта. В докладе отмечается влияние глобального замедления экономического роста на спрос и цены на сахар. Также в сообщении указывается, что ослабление реала к доллару и снижение цен на этанол поддержали производство сахара.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО снизился к июлю на 3,8 пункта, или на 2,5%, до 146,4 пунктов. Значительнее всего цены снизились на сухое обезжиренное молоко, сливочное масло и сухое цельное молоко, а цены на сыр оставались стабильными. Индекс цен ФАО на мясо снизился (впервые за шесть месяцев) на 0,6 пункта к июню, или на 0,5%, до 124 пункта. При этом цены на свинину оставались стабильными, с другой стороны, стоимость мяса птицы достигли беспрецедентно высокого уровня вследствие устойчивого глобального спроса и снижения предложения.