МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить плату за эквайринг при продаже товаров народного потребления, сообщает пресс-служба лидера СРЗП. Правительство готово стимулировать спрос на российские социальные товары

В письме отмечается, что 18 марта совет директоров Центробанка принял решение об ограничении размеров эквайринга для ряда товаров. "Это была очень правильная и своевременная мера. В частности, было установлено ограничение банковской комиссии в размере 1% до 31 августа 2022 года, но оно действует лишь в отношении отдельных социально значимых товаров", – считает Миронов.

Он напоминает, что это решение охватывало торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. Кроме того, эти нормы затронули компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров.

"Ограничения предельных размеров банковской комиссии являются эффективным механизмом поддержки граждан и предпринимателей в период беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию", – полагает Миронов.

"Считаю, что эту меру поддержки необходимо сделать бессрочной. В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары", – пояснил лидер СРЗП.