МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Первый в России маркетплейс на базе аутлета — VOV Online — начал свою работу, в будущем планирует расширять ассортимент, привлекая в том числе российских и китайских дизайнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Vnukovo Outlet Village. Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи в России

"Первый в России маркетплейс на базе аутлетов начал свою работу во Vnukovo Outlet Village, сервис носит название VOV Online. Сейчас на площадке маркетплейса представлено 95 брендов, работающих на территории аутлета. Среди них: CAVALLI Class, Кенгуру, All seasons комфорт от Кашемир и Шелк, Эконика, Red Valentino, Lauren Ralph Lauren, Baldinini, Ermanno Scervino, Lancaser, Cacharel, Monnalisa, Dirk Bikkembergs, MSGM, BML, Antonelli Firenze, CHARUEL, XO, Estelle Adony, Falke, Kanzler, SARTO REALE и другие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке представлены только оригинальные товары, в том числе тех брендов, что ушли из российской розницы. В компании также сообщили, что за счет продажи в магазинах прошлых коллекций брендов товара хватит еще приблизительно на два года.

"В планах — развитие маркетплейса и подключение всех брендов, представленных в обоих аутлетах холдинга, это Novaya Riga Outlet Village и Vnukovo Outlet Village….Мы привлекаем русских дизайнеров, дизайнеров из стран СНГ, а также рассматриваем участие китайских брендов. Совокупно на два аутлета у нас сейчас более 200 открытых магазинов, соответственно в перспективе все они будут подключены", — добавляет в сообщении.

Отмечается, что после заказа вещей на сайте маркетплейса на следующий день они поступают в пункт выдачи заказов на территории аутлета. При этом доставку по Москве планируется запустить осенью 2022 года, а в дальнейшем расширить и на другие города России.