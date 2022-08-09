МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В Сербии во вторник вступает в силу ограничение на цену бюджетного сорта пшеничного хлеба, согласно постановлению правительства. В Сербии заявили, что страна стала хабом для российского бизнеса

Правительство Сербии в конце июля сняло запрет на экспорт пшеницы и одобрило квоту на экспорт пищевого растительного масла, а в начале того же месяца приняло решение закупить у отечественных производителей 131 тысячу тонн пшеницы из нового урожая и поместить в продовольственный резерв.

"Новым постановлением ограничена розничная цена хлеба из муки Т-500 до 53,5 динаров (около 0,45 евро), максимальная цена в производстве ограничена на 45,88 (около 0,38 евро) динаров. Также постановлением ограничен и максимальный процент маржи, относительно нетто цены на другие сорта хлеба, минус скидки, он составляет максимально 40%. Данное постановление вступает в силу на следующий день после официальной публикации, а применяется с 9 августа на срок в 30 дней", — сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о самом доступном и распространенном сорте пшеничного хлеба, который в Сербии называют "Сава".

Правительство Сербии также приняло решение 4 августа ограничить цену древесных гранул для отопления. Пеллеты в розницу теперь не должны стоить свыше 38 тысяч динаров (около 330 евро) за тонну. Данное решение уже вступило в силу сроком на 90 дней, как и запрет на экспорт нескольких видов древесного сырья для производства топлива до 1 октября 2022 года.

Сербский президент Александр Вучич заявил в начале июня, что страна имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, в первую очередь Албанией и Северной Македонией, участниками инициативы по созданию единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы Open Balkan, а также Черногорией и Боснией и Герцеговиной.

Жатва началась в автономном крае Воеводина, сербской житнице, в конце июня. В этом году урожай пшеницы в Сербии ожидается в объеме свыше 3 миллионов тонн.

Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла.