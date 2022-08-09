МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость сбора ребенка в школу, включая полный комплект одежды и обуви, рюкзак и письменные принадлежности, составит 11,5-14,5 тысячи рублей, сообщила в интервью радио Sputnik президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Стипендии студентов предлагают поднять до уровня МРОТ

По ее словам, инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15%, хотя эти цифры — "средняя температура по больнице".

"Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские", — пояснила Цицулина.

Она отметила, что ассортимент школьных товаров на российском рынке очень широк, соответственно, в разных ценовых сегментах их стоимость значительно отличается. По подсчетам эксперта, на сборы в школу ребенка понадобится как минимум 10-12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви, а также еще 1,5-2,5 тысячи рублей — на рюкзак и письменные принадлежности.