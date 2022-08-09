МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице в июле по сравнению с июнем снизились на 0,3%, а больше всего подешевели сосиски и пельмени, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". В аналитическом агентстве сообщили, когда продукты подешевеют до минимума

В рамках индексов анализируется 187 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса.

"В июле цены на продукты в несетевых розничных магазинах снизились на 0,3% по сравнению с июнем. За месяц в несетевой рознице сильнее всего подешевели сосиски — на 7% и пельмени — на 6%", — сообщили в компании.

На втором месте — сладкое и горячие напитки: так, цена на шоколадные конфеты за июль стала ниже на 4%, а чай и растворимый кофе подешевели на 3% и 2% соответственно. Другие десерты — например, зефир, пастила, а также молотый кофе — стали стоить меньше на 1%, на столько же подешевели растительное масло, пшеничная мука, каши, готовые завтраки и консервированные блюда.

В компании отметили, что снижение цен на ряд товаров "связано с постепенным уходом из России некоторых иностранных брендов, а также со стабилизацией цен в оптовой закупке". В свою очередь шоколадные батончики, плиточный шоколад, сдоба и выпечка в несетевой торговле в среднем в цене не изменились.

Также стабильными остались цены на молоко и продукты на его основе, среди которых "Эвотор" выделяет творог, сметану, йогурты, сыр и масло. Соки, рыбные пресервы, специи, пюре и лапша быстрого приготовления, томатная паста тоже не показали в июле ценовых изменений.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО

В компании отметили, что цены на печенье, гречку, рис, макароны выросли на 1%, на столько же подорожали консервированные овощи, бутилированная вода, кефир и мясные полуфабрикаты. За июль выросли цены на майонез, карамель и мармелад, а также на сливки и газированные напитки — по оценке "Эвотора", эти продукты в несетевой торговле подорожали на 2%. В целом цены на продукты в традиционной рознице в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года выросли в среднем на 26,4%, полагают в компании.

Росстат пока не публиковал данные по динамике цен на продовольствие в июле. Между тем в июне статведомство впервые с августа 2021 года зафиксировало в РФ продовольственную дефляцию в 1,1% (против инфляции в 0,6% в мае), а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 17,98% с 20,05% в мае. Согласно данным Минэкономразвития, опубликованным неделю назад, на 1 августа инфляция в России в годовом выражении составила 15,3%.