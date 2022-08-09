МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с предложением отменить визовый режим для бизнесменов из стран Азии, Африки и Латинской Америки или снизить для них стоимость оформления российских виз, пишет "Коммерсант". В России начали продавать ушедшие люкс-бренды на аутлет-маркетплейсе

По данным РСТЦ, на сегодняшний день в торговых центрах страны не работают ритейлеры и бренды, которые в целом занимали порядка 7,5 миллионов квадратных метров торговых площадей. При этом, как ожидается, с уходом оставшихся иностранных фирм в ближайшие месяцы опустеют еще 3 миллиона квадратов, из-за чего доходы индустрии могут сократиться как минимум на 15-22%. А это для владельцев ТРЦ, по словам Москаленко, "выход на предбанкротное состояние".

Москаленко уверен, что основная проблема в деле привлечения новых брендов в опустевшие магазины — стоимость оформления виз. Например, гражданам Турции однократная визы в Россию обойдется в $80, а многократная — $240, а это, утверждает глава совета, "является существенной суммой для бизнеса этих стран".

В то же время в РСТЦ отмечают, что визовый режим делает невозможными оперативные визиты в страну, а отмена или сокращение стоимости виз для предпринимателей из Азии, Африки и Латинской Америки обеспечит результативность международных деловых контактов.