МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2022 года увеличила производство пива по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,7%, до 410 миллионов декалитров, обновив рекорд семилетней давности, следует из материалов Ассоциации производителей пива (АПП), подготовленных на основе данных Росалкогольрегулирования, Росстата и Федерального казначейства. AB InBev Efes наладила производство в России иностранного пива

"Объем производства пива в России в январе-июне составил 410 миллионов декалитров – это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и к тому же — самый высокий показатель за последние семь лет", — сообщает ассоциация.

Продажи пива за тот же период снизились в годовом выражении на 1,4%, до 356,6 миллиона декалитров, оказавшись приблизительно на уровне первой половины 2020 года: так, в первом квартале было продано 162,5 миллиона декалитров, но уже во втором квартале, за счёт активного мая и июня его удалось реализовать заметно больше — 194,1 миллиона декалитров.

Между тем, в июне по сравнению с июнем прошлого года средняя потребительская цена за литр пива выросла сразу на 13%, составив 165,3 рубля. "Основной рост пришелся на март-апрель – на фоне скачка инфляции, сложностей с логистикой и падения рубля. Но уже в мае ситуация с ценами стабилизировалась", — отмечают в ассоциации.

"Март и апрель для пивоваренной отрасли оказались серьезным вызовом – обрывались наработанные годами цепочки поставок, рубль демонстрировал сильнейшую волатильность, цены выросли буквально на все", — приводятся в материалах слова исполнительного директора ассоциации Вячеслава Мамонтова. Но итоги первого полугодия он считает "вполне достойными – и по продажам, и по производству", отмечая эффективной антикризисную работу отрасли и весомую поддержку федеральных органов власти.

ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

В материалах отмечается, что среднедушевое потребление пива в РФ в первом полугодии осталось практически на неизменном уровне и по сравнению с первым полугодием 2021 года сократилось всего на 1%, до 24,5 литра на человека, а его доля в структуре потребления алкоголя (в пересчете на чистый спирт) уменьшилась на 1,6 процентного пункта — до 38,6%.

"Вино потеряло практически столько же – 1,3 процентного пункта (доля — 11,5%). А вот крепкий алкоголь, наоборот, прибавил почти 3 процентных пункта, и на него теперь приходится 48,4% в структуре потребления – это наивысший показатель с 2017 года", — говорится в материалах.

На основании данных Федерального казначейства, акцизные сборы от оборота пива за январь-май выросли в годовом выражении на 2,4%, до 69,9 миллиарда рублей. "На пиво приходится 37,9% всех акцизных сборов на алкоголь. При этом на производимую в стране продукцию они увеличились на 4,4%, а на импорт – рухнули на 28,5%", — отмечают в ассоциации.