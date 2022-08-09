МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Преемник McDonald's в России — предприятия быстрого питания "Вкусно — и точка" — продолжает заключать контракты с локальными производителями и поставщиками, чтобы, в частности, минимизировать расходы на логистику, уже начал работу с первым региональным поставщиком овощей на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Формат кафе возобновит работу во "Вкусно — и точка" с 11 августа

"Вкусно — и точка" начала работу с первым поставщиком на Дальнем Востоке — "Мультименю-ДВ". Компания будет поставлять в рестораны сети в Приморском крае томаты, салат айсберг и свежий лук", — говорится в сообщении.

В то же время "Белая Дача" — флагманский поставщик овощей в рестораны компании — прежде всего, работает в Центральной России, что увеличивает сроки доставки продуктов и поставки в другие регионы страны, в частности, на Дальний Восток, и увеличивает цену для конечного получателя, уточнили в компании.

"Всех поставщиков, которых мы можем локализовать, мы локализуем. Это упрощает нам логистику. Особенно, если это касается скоропортящихся продуктов, таких, к примеру, как салат айсберг. От локального поставщика его проще получать, чем откуда-то везти", — пояснили во "Вкусно — и точка".

В компании добавили, что продолжат работать над расширением сети поставщиков на Дальнем Востоке и других регионах и напомнили, что 99% продукции предприятий сети — это поставки российских поставщиков. Также планируется развивать сеть предприятий на Дальнем Востоке и открывать новые точки не только во Владивостоке и Хабаровске, где ранее был представлен McDonald's.