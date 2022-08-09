МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 1 по 7 августа выросли по сравнению с предшествующей неделей на 2,1%, средний чек при этом не изменился, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Россияне увеличили свои расходы на повседневные товары в июне

Уточняется, что на предыдущей неделе расходы россиян сократились на 1,4%, а средняя стоимость одной покупки выросла на 0,6% и составила 669 рублей.

"В период с 1 по 7 августа средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,1%. Индекс недельных расходов составил 5 171 рубль", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы увеличились на 3,5%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей остался на прежнем уровне. Средняя стоимость одной покупки составила 669 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 4%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения