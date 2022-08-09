Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России из-за сложностей при закупке и поставке сырья, сообщил РИА Новости представитель горячей линии компании.
"Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow действительно на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено….Производство данных кормов также остановлено", — сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что при этом корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в стране.
Nestle в марте сообщала, что приостанавливает экспорт продукции из России и импорт продукции в Россию, однако в компании отмечали, что продолжат поставлять в РФ социально значимые продукты, в том числе детское питание, корма для домашних животных и готовые завтраки.
В начале июля первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов сообщил, что дефицита кормов для домашних животных в России не будет, сейчас 114 компаний поставляют данную продукцию в страну. По его словам, продукцию поставляют из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Словении Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая и других стран.
До этого президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артема Здунова о наращивании производства российских кормов для домашних животных, глава государства также удивился тому факту, что рынок такой продукции был практически полностью импортным.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220809/837741191.html