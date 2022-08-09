МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России из-за сложностей при закупке и поставке сырья, сообщил РИА Новости представитель горячей линии компании. Депутат объяснил, почему западный бизнес в России "ушел в тень"

"Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow действительно на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено….Производство данных кормов также остановлено", — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что при этом корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в стране.

Nestle в марте сообщала, что приостанавливает экспорт продукции из России и импорт продукции в Россию, однако в компании отмечали, что продолжат поставлять в РФ социально значимые продукты, в том числе детское питание, корма для домашних животных и готовые завтраки.

В начале июля первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов сообщил, что дефицита кормов для домашних животных в России не будет, сейчас 114 компаний поставляют данную продукцию в страну. По его словам, продукцию поставляют из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Словении Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая и других стран.

До этого президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артема Здунова о наращивании производства российских кормов для домашних животных, глава государства также удивился тому факту, что рынок такой продукции был практически полностью импортным.