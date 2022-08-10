МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Доверие британских потребителей в июле немного выросло после семи месяцев снижения, что, возможно, отражает введение выплат поддержки для домохозяйств с низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные в среду. СМИ: в Британии готовятся к зимнему сценарию с отключением света в домах

Как сообщили в среду YouGov и консалтинговая компания Cebr, их общий индекс потребительского доверия вырос на 2 пункта в июле, что представляет собой первый рост с ноября.

Результаты опроса публикуются через несколько дней после того, как Банк Англии заявил, что Великобритания вступит в рецессию в конце 2022 года, и представил более мрачный прогноз по инфляции, согласно которому потребительские цены вырастут более чем на 13% в октябре.

Опрос YouGov и Cebr был проведен до того, как в четверг были представлены прогнозы Банка Англии.

Первая выплата разовых государственных пособий в размере 650 фунтов (787 долларов США) миллионам домохозяйств с низким доходом началась в июле, что, по словам YouGov и Cebr, могло способствовать улучшению настроений.

Тем не менее, общие настроения в отношении финансов домохозяйств оставались мрачными, добавили они.

"Несмотря на поступление первых выплат, остаются вопросы относительно того, на какую поддержку домохозяйства могут рассчитывать в предстоящие месяцы, поскольку потолок цен на энергоносители должен подняться до новых рекордных максимумов", — отметил Кей Нойфелд, глава отдела прогнозирования Cebr.

Аналитики сообщили во вторник, что предел внутренних цен на энергоносители в Великобритании, как ожидается, вырастет в январе до более чем 4200 фунтов (5089 долларов США) в год, что на 230% больше, чем годом ранее.