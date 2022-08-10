МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на смартфоны в России вырастут к сентябрю на 10-15% в рамках сезонного спроса, при этом в августе по сравнению с июлем их стоимость не повышалась, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал о слабых местах китайских смартфонов

"Эксперты Price.ru ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники… В августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года цены на смартфоны не повышались, при этом среди популярных флагманов заметно небольшое снижение цен (до 2-5%), вызванное сезонным затишьем", — говорится в материалах. В Price.ru пояснили, что "возможно до 10-15% движение цены в рамках сезонного спроса".

Отмечается, что, несмотря на уход Apple и Samsung с российского рынка, их флагманы остаются самыми популярными. По мнению экспертов, это связано с тем, что спрос на другие бренды, уже представленные в России, пока не сформирован у широкого потребителя, однако Xiaomi уже к концу года может занять нишу лидера по продажам в России.

Так, например, в начале августа сервис Sellematics подсчитал, что продажи iPhone на популярных в России маркетплейсах в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не снизились, при этом общие продажи смартфонов выросли за счет брендов из Азии.

Компании стараются расширить ассортимент смартфонов у себя на площадках. Так, в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что в июле 2022 года ассортимент на маркетплейсе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там добавили, что ожидают и дальнейшего расширения этого сегмента "за счет выхода продавцов в e-commerce". Ритейлер "Ситилинк" отметил, что количество наименований смартфонов в его ассортименте увеличилось более чем на 10% по сравнению с началом августа 2021 года.

Apple остановила поставки своей продукции в Россию в марте. Samsung также приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью поставок. При этом устройства обоих брендов попали в перечень товаров, разрешённых для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.