МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Система маркировки в июле 2022 года позволила выявить на обувном рынке России нарушения на 1,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторг введет обязательную маркировку электронных сигарет с 1 ноября

"В июле система "Честный знак" зафиксировала 917 тысяч попыток продать обувь с нарушениями… По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость товаров, которые пытались реализовать с нарушениями в июле, эквивалентна 1,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Согласно анализу данных, 13% компаний, торгующих обувью, пытались реализовать или ввести в оборот продукцию с нарушениями (19,5 тысячи компаний). Больше всего нарушений было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской области и Татарстане.

"Количество нарушений в обувной отрасли снизилось почти в два раза по сравнению с среднемесячным показателем за первое полугодие. Это говорит об эффективности системы управления нарушениями: бизнесу передается полная информация обо всех выявленных у них попытках реализации товаров с нарушениями, что позволяет устранять проблемы там, где это возможно", — считает директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский. Минфин расширит территорию эксперимента по маркировке импортного алкоголя

Также отмечается, что в случае, если контрольно-надзорные органы признают эти отклонения нарушениями и примут решение о взыскании по указанным нарушениям, то минимальная сумма штрафов составит 917 миллионов рублей.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.