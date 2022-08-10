МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ разместил на официальном портале нормативных правовых актов проекты постановлений правительства о введении обязательной маркировки пива, безалкогольного пива и слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года, говорится в сообщении на сайте Минпромторга. Минпромторг оценил потери бюджета от продажи контрафактных вейпов

"Обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков может стартовать с 1 апреля 2023 года, аналогичные сроки предусмотрены и для маркировки безалкогольного пива. Соответствующие проекты постановления правительства РФ по этим группам напитков размещены Минпромторгом России на портале regulation.gov.ru", — сообщается в релизе министерства.

В Минпромторге пояснили, что обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков станет возможна благодаря интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкоголя (ЕГАИС) и информационной системы маркировки. Поэтому российские пивовары смогут зарегистрироваться в системе маркировки как участники оборота только в случае, если они уже подключены к ЕГАИС.

"Также проекты постановления устанавливают сроки начала цифровой маркировки этих товарных групп. Так, с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки "Честный знак", с 1 апреля 2023 года – маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках",- следует из релиза министерства.

Кроме того, с 1 апреля начнет действовать обязательство оптовой и розничной торговли передавать в систему маркировки информацию о продаже промаркированной продукции.

Изначально Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря будущего года. При этом эксперимент по маркировке пива и других отдельных видов слабоалкогольной продукции стартовал в России 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года. В рамках эксперимента маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

В середине июля Союз российских пивоваров обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вводить обязательную маркировку пива из-за рисков снижения эффективности работы отрасли и сокращения выпуска этой продукции. Позднее было объявлено о том, что Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов тогда говорил, что это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль.