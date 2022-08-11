МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Общий уровень цен на продукты питания в Соединенных Штатах повысился на 10,9% по сравнению с 2021 годом, и это стало самым значительным скачком с 1979 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Минтруда США. Исследование показало, какие продукты подешевели больше всех

При этом сообщается, что исторические рекорды по росту цен установили крупы, подорожав на 16,8%, замороженные фрукты и овощи (10,6%), супы (19,1%), детское питание (15%).

Вместе с тем яйца в Америке подорожали на 38%, достигнув максимума с октября 2007, молочные продукты повысились в цене на 14,9% — это максимум с июня 2004, а растворимый кофе стал дороже на 16,7% — такими темпами кофе последний раз рос в цене в июне 1995-го.

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что в сложившихся условиях сельскохозяйственные корпорации выиграли от повышения цен на сырьевые товары, что объясняется нарушениями в цепочке поставок. Так, компания Cargill сообщила о рекордном доходе в размере $165 миллиардов в 2022 финансовом году. А до нее о блестящих финансовых результатах сообщали Archer-Daniels-Midland Co., Bunge Ltd и другие.