Bloomberg: цены на продукты в США показали максимальный рост с 1979 года
Bloomberg: рост цен на продукты в США стал максимальным с 1979 года и достиг 10,9%
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Общий уровень цен на продукты питания в Соединенных Штатах повысился на 10,9% по сравнению с 2021 годом, и это стало самым значительным скачком с 1979 года, передает Bloomberg со ссылкой на данные Минтруда США.
При этом сообщается, что исторические рекорды по росту цен установили крупы, подорожав на 16,8%, замороженные фрукты и овощи (10,6%), супы (19,1%), детское питание (15%).
Вместе с тем яйца в Америке подорожали на 38%, достигнув максимума с октября 2007, молочные продукты повысились в цене на 14,9% — это максимум с июня 2004, а растворимый кофе стал дороже на 16,7% — такими темпами кофе последний раз рос в цене в июне 1995-го.
Вместе с тем Bloomberg отмечает, что в сложившихся условиях сельскохозяйственные корпорации выиграли от повышения цен на сырьевые товары, что объясняется нарушениями в цепочке поставок. Так, компания Cargill сообщила о рекордном доходе в размере $165 миллиардов в 2022 финансовом году. А до нее о блестящих финансовых результатах сообщали Archer-Daniels-Midland Co., Bunge Ltd и другие.