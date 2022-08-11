МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Набор школьника", в который входит школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел в России на 3-10%, сообщили РИА Новости опрошенные ритейлеры. В Минстрое отметили снижение цен на стройматериалы

Так, исследование аналитической службы Wildberries показало, что "минимальная стоимость "набора школьника" в августе 2022 года составила около 2 704 рублей за набор, что на 10% меньше, чем в августе 2021 года". Кроме того, за период с 15 по 31 июля текущего года продажи товаров для школы на маркетплейсе в штуках выросли на 51% год к году, наиболее значительно в категориях спортивной формы (+92%) и канцелярских товаров (+69%).

"Минимальный комплект школьной формы в июле 2022 года обойдется родителям в 1 227 рублей, на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле 2021 года. В него входят жилет, брюки или юбка, рубашка или блузка, а также полуботинки или туфли. Минимальная стоимость базового комплекта канцелярских товаров из ручки, карандашей, пенала, тетради, ластика, дневника, линейки и рюкзака в июле 2022 года составила около 771 рубля, на 4% дешевле, чем в прошлом году. А покупка спортивного костюма и пары кроссовок для уроков физкультуры будет стоить родителям от 706 рублей", — добавили в Wildberries.

Пресс-служба Ozon сообщила, что "подготовка ребенка к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 4 тысячи рублей, на 3% дешевле, чем в прошлом году". При этос средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки, в июле находился на уровне 6500 рублей.

В "Детском мире" отметили, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября обойдется родителям примерно в 5 тысяч рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году. "Цена комплекта базовой школьной одежды для мальчика составит 3343 рубля, а для девочки — 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей", — добавили там.

Кроме того, согласно исследованию "Яндекс.Маркета", каждый второй опрошенный родитель (40%) планирует суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к новому учебному году.