МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Траты россиян на покупки в интернете в первом полугодии выросли на 43% по сравнению с годом ранее, до 2,3 триллиона рублей, из них 2,2 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). IKEA завершит онлайн-распродажу 15 августа

"Общий объем интернет-торговли в первом полугодии 2022 года составил 2,3 триллиона рублей (+43%) — столько потратили россияне на российских и зарубежных онлайн-площадках. Из этой суммы на внутренний рынок приходится 2,2 триллиона, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года: рост в 1,5 раза", — говорится в сообщении. При этом доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть по сравнению с 2021 годом. Сейчас она составляет 11,2% (в первом полугодии 2021 года — 8,8%).

"Мы видим, что покупательская способность в онлайн-канале не только сохранилась, но даже выросла… Очевидное объяснение этих фактов — ускоренный рост потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице (сокращение ассортимента, уход иностранных брендов) и достаточное количество товарных предложений в онлайне: наличие товаров привычных марок, приход новых брендов, производителей и импортеров", — приводятся в сообщении слова президента АКИТ Артема Соколова.

Отмечается, что на топ-5 популярных товаров в первом полугодии приходится 75% всех покупок в интернете. Так, россияне в этот период чаще всего заказывали мелкую бытовую технику, в "товарах для дома" клиенты выбирали тарелки и сковородки, стройматериалы и украшения для дома. На эту категорию приходится и самая дорогая покупка в этом полугодии: мебельный гарнитур за 3,1 миллиона рублей. В категории "одежда и обувь" самыми большим спросом пользовались женские туфли и вся женская одежда.

При этом в категории "Продукты" чаще всего онлайн заказывали бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб — продукты из магазинов заказывали в 6,6 раз чаще, чем готовую еду из кафе и ресторанов.

Топ-10 самых активных в интернет-торговле регионов по итогам первого полугодия остался прежним. На первом месте Москва, на нее в общем объеме покупок приходится 20,4%, следом Московская область (10,7%), Санкт-Петербург (7,3%), Краснодарский край (4,4%), Свердловская область (2,6%), Ростовская область (2,5%), Красноярский край (2,1%), Нижегородская область (2,1%), Самарская область (2%), Татарстан (1,9%).