МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes в первом квартале показала положительную динамику продаж, но во втором квартале по сравнению с первым зафиксировала их замедление, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Россия обновила семилетний рекорд производства пива в первом полугодии

"В первом полугодии 2022 года пивоваренная индустрия в России показала незначительную отрицательную динамику. Согласно данным Росалкогольрегулирования, несмотря на рост в начале года к июню рынок продемонстрировал падение продаж на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что ее операционные показатели сопоставимы с общерыночной динамикой — "всплеск в первом квартале и небольшое замедление к концу полугодия".

Между тем, ряд брендов различных ценовых сегментов показали рост — например, на 20% выросли продажи Hoegaarden, на 15% и 13% за первое полугодие — "Жигулевского" и "Старого мельника из бочонка". В свою очередь доля продаж партнерам через мультивендорную B2B-платформу выросла на 9 процентных пунктов в каналах офф-трейд и HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.). Heineken прекращает экспортировать пиво в Россию

Компания в первом полугодии также продолжила диверсификацию портфеля, запустив с начала года ряд новинок, в их числе бренд натурального яблочного сидра, новый нефильтрованный "лагер", а также несколько видов пива традиционных торговых марок, но со вкусами грейпфрута, дыни и клубники.

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.