МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли почти в 3,5 раза, при этом смартфонов — только в 2,3 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Юрист рассказал, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях

"В преддверии нового учебного года родители обновляют технику и электронику. За календарный месяц, с 8 июля по 8 августа 2022 года, продажи ноутбуков на Wildberries в штуках выросли на 234% год к году. Спрос на планшеты увеличился на 98%, а на смартфоны – на 130%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего родители приобретают высокопроизводительные ноутбуки стоимостью около 27-35 тысяч рублей, а самыми популярными моделями планшетов стали товары от 10 до 15 тысяч рублей. Смартфоны же покупают за 15-20 тысяч рублей, отдавая при этом предпочтение моделям, которые будут долго держать заряд и не будут портить зрение детям.

"Наибольшей популярностью у россиян пользуются бренды из КНР, Кореи и Тайваня: ноутбуки чаще всего приобретают от lenovo, Acer или Asus, среди планшетов лидируют Huawei, Digma, Teclast. А из смартфонов в июле – августе 2022 года родители чаще всего приобретают Xiaomi, Realme и Samsung", — добавляется в сообщении.

При этом больше всего "школьной" техники приобрели в Московском регионе, Краснодарском крае и Ростовской области, которая впервые опередила по числу покупок Санкт-Петербург. Наиболее динамичными темпами спрос на гаджеты растет в Хабаровской (рост продаж в штуках +832% год к году), Амурской (+740%) и Томской (+559%) областях, а также в Бурятии (+448%) и Дагестане (+396%).