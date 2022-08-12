МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость продовольственных товаров в магазинах Швеции в июле выросла в среднем на 13,5% в годовом выражении, что стало рекордным показателем с середины 1980-х годов, свидетельствует отчет банка Nordea. Индекс потребительских цен в Испании показал рекордный за 38 лет рост

"Что касается базовой инфляции, цены на продукты продолжали быстро расти и оказались намного выше, чем ожидалось, увеличившись на целых 3,2% в месячном отношении и на 13,5% в годовом", — говорится в материалах.

Как отмечается, сильнее всего подорожали огурцы и кофе. При этом цены на кондитерские изделия, алкоголь и табак росли с меньшими темпами.

Инфляция цен на продукты в Швеции "свирепствует", считает аналитика Nordea Турбьерна Исакссона, его слова передает газета Aftonbladet. По его мнению, приведенные в отчете цифры можно назвать "очень большими". Немцы пожаловались на жизнь в условиях экстремальной экономии

По данным банка, индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой в июле вырос до восьми процентов по сравнению с 8,5 процента в июне.

Инфляция в Швеции по итогам мая ускорилась до рекордных с 1911 года 7,2 процента.