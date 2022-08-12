МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России допускает снижение уровня потребительских цен в РФ в августе на фоне дезинфляционного эффекта от продовольствия, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Центробанк назвал заявления о дефляции в России некорректными

"Динамика цен на продовольствие, ситуация с урожаем складывается довольно благоприятная, поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер, и в этом смысле отрицательные значения месячных изменений цен, наверное, вполне возможны", — сказал Заботкин, отвечая на вопрос, ожидает ли он дефляции в августе.

Он также отметил, что ни в августе, ни в сентябре в рамках его определения дефляции "дефляции не будет, как ее никогда не было за всю современную историю РФ".

Росстат на текущей неделе опубликовал данные по динамике цен в июле и зафиксировал дефляцию второй месяц подряд: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.

На пресс-конференции в пятницу Заботкин уже говорил, что Банк России по-прежнему считает, что сейчас некорректно говорить о дефляции в стране, при этом он уточнял, что ЦБ всегда придает значение месячным данным.