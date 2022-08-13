В США спрогнозировали подорожание кетчупов из-за засухи и роста цен на топливо и удобрения
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рост цен на топливо и удобрения в США, а также засуха в стране приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на производителей.
"С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны… растут цены на топливо и удобрения", — приводит агентство слова Майка Монтны, главы ассоциации производителей томатов Калифорнии.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80%.
Согласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.