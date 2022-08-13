МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рост цен на топливо и удобрения в США, а также засуха в стране приводят к подорожанию томатов, томатных соусов и кетчупов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на производителей. Киссинджер заявил, что США "на грани войны" с Россией и Китаем

"С одной стороны, засуха влияет на издержки, потому что у вас нет достаточно воды, чтобы вести хозяйство на ваших акрах, а с другой стороны… растут цены на топливо и удобрения", — приводит агентство слова Майка Монтны, главы ассоциации производителей томатов Калифорнии.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на томатную пасту компании Ingoram, среди клиентов которой одни из крупнейших американских марок продуктов питания, выросли на 80%.

Согласно сообщению агентства, Калифорния является мировым лидером по производству переработанных томатов.