МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ прорабатывает возможность дополнительного стимулирования производства говядины для наращивания ее выпуска, сообщает министерство. Минсельхоз оценил ситуацию с приобретением техники российскими аграриями

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" писала, что в Минсельхозе готовят дополнительные меры поддержки рынка говядины — единственного из основных видов мяса, производство которого сократилось в первой половине года. Для решения проблемы регулятор может начать выделять субсидии на откорм на убой бычков молочных пород.

"Если смотреть на динамику в отдельных сегментах, то, например, производство крупного рогатого скота сейчас требует дополнительного стимулирования. Поэтому прорабатываем меры поддержки для того, чтобы ускорить развитие этого направления… Это поможет нарастить выпуск говядины и поддержать рентабельность животноводческих и перерабатывающих предприятий", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

Сообщается, что российские животноводы показывают в этом году хорошие темпы роста как в мясном, так и в молочном направлении. За первое полугодие производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне министерство сообщало, что производство крупного рогатого скота на убой в РФ в 2022 году находится на уровне, сопоставимом с прошлогодним, однако есть предпосылки ожидать роста производства говядины.