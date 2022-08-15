МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG продолжит поставки необходимой продукции сельскохозяйственной отрасли в Россию с целью предотвращения продовольственного кризиса в мире, говорится в сообщении компании. Bayer закрыл первое полугодие с прибылью

"Bayer полностью привержена предотвращению того, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом. Мы разделяем мнение ООН о том, что международный доступ к украинскому продовольствию, а также к продовольствию и удобрениям из России необходим для снижения давления на глобальную продуктовую систему. В соответствии с этим, мы решили продолжить поставлять российским фермерам ключевую сельхозпродукцию", — сообщила Bayer.

Взамен, добавляет Bayer, компания рассчитывает, что правительство РФ продолжит охранять свободный поток сельхозпродукции и "не будет использовать продукты питания как средство давления на мир". Компания отметила, что ситуация остается волатильной, она продолжит следить за развитием событий и, при необходимости, корректировать свой ответ.

В середине марта Bayer приостановила не связанные с обеспечением основных медикаментов и сельскохозяйственных продуктов инвестиции в России и Белоруссии.

Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 370 компаний в 83 странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).